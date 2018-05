5 Lei für den Königstein

Donnerstag, 03. Mai 2018

rs. Kronstadt – Für den Eintritt in den Nationalpark Königstein („Piatra Craiului“) ist ein eher symbolischer Eintrittspreis zu begleichen. Eine Eintrittskarte kostet 5 Lei pro Person und hat eine Gültigkeitsdauer von einer Woche. Kinder unter 14 Jahren haben freien Eintritt wie auch alle Personen, die in den Nachbarortschaften dieses Schutzgebietes wohnen. Für jene, die öfter Ausflüge in dieses Gebirgsmassiv planen, besteht die Möglichkeit, ein Abonnement zu kaufen: Es kostet 20 Lei/Person und ist vom 1. Mai bis zum 31. Oktober gültig. Karten können bei der Post und dem Reise-Infobüro in Zărneşti, beim Besuchszentrum (Ausfahrt Richtung Plaiul Foii) sowie bei der Schutzhütte Plaiul Foii gekauft werden. Eintrittkarten können auch über die Webseite des Nationalparks (www.pcrai.ro) beglichen werden oder per SMS (Orange, Vodafone, Telekom, Digi unter der Nummer 7473 mit dem Text „Pcrai1“, Kosten: 1 Euro + MwSt).