Abiturfeier am Goethe-Kolleg Bukarest

Donnerstag, 07. Juni 2018

Die glücklichen Absolventen des Goethe-Kollegs halten ihre Abiturzeugnisse in der Hand.

Foto: Philipp Hochbaum

Bukarest (ADZ) - Geschafft! Die zwölfte Klasse der deutschen Spezialabteilung des Bukarester Goethe-Kollegs hat Physik-, Mathematik- und Deutschstunden endlich hinter sich gebracht und am Montag ihre Abiturzeugnisse in Empfang genommen. Laura Grünewald, Leiterin des Presse- und Kulturreferates der Deutschen Botschaft motivierte die Abiturienten: „Sie halten jetzt den Schlüssel zu deutschen Studiengängen in Rumänien und in Deutschland in den Händen. Dieser passt zu mehreren Türen – gehen Sie hindurch und probieren Sie sie aus!“ Holger Rieck, Leiter der Spezialabteilung: „Sie sind mit dem Abitur endlich am Ziel, aber statt der großen Freiheit kommen bald die nächsten Stundenpläne, und es warten mündliche und schriftliche Arbeiten an der Uni auf Sie. Die beglaubigte Zeugniskopie bekommen Sie übrigens erst, wenn Sie im Sekretariat die Schlüssel für Ihre Schließfächer abgegeben haben,“ verabschiedete sich Rieck lachend von seinen Schützlingen.