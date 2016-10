Abos für Parkhaus

Dienstag, 25. Oktober 2016

dd. Kronstadt – Das Kronstädter Bürgermeisteramt hat nun den Beschluss gefasst, Abonnements für je einen Monat für das neben dem Militärspital errichtete Parkhaus einzuführen. Diesbezüglich wurde auch eine elektronische Anlage angeschafft, um die Magnetkarten für die Zufahrt entsprechend zu entwerten. Die Preise pro Monat liegen bei 50 Lei für die Anwohner, 70 Lei für natürliche Personen und 100 Lei für Institutionen. Um ein diesbezügliches Abonnement zu erhalten, muss der Antragsteller bei einer Agentur der Finanzdirektion des Rathauses die entsprechende Summe einzahlen. Mit der Quittung wird man am Schalter des Parkhauses vorstellig , wo man in Besitz der elektronischen Eintrittkarte kommt, die eine unbegrenzte Ein- und Ausfahrt innerhalb des betreffenden Monates gestattet. Das neue System soll spätestens bis zum 1. Januar 2017 voll in Betrieb gehen. Bis dahin und auch danach kann man den Wagen im Parkhaus gegen eine Parkgebühr abstellen. Die Preise betragen 1,5 Lei pro Stunde in der Zeitspanne 8 – 18 Uhr und einen Leu nachts von 18 – 8 Uhr.