Abschluss der Bauarbeiten

Dankgottesdienst und Erntedankfest in Brenndorf

Von: Elise Wilk



Mittwoch, 27. September 2017

Kronstadt - Zum Abschluss der Bauarbeiten an der Evangelischen Kirche in Brenndorf/Bod findet am Sonntag, dem 1. Oktober um 10.00 Uhr ein Festgottesdienst statt, wobei gemeinsam mit der Petersberger Gemeinde auch des 500-jährigen Reformationsjubiläums gedacht wird. Die südlichen Außenwände der evangelischen Kirche in Brenndorf werden zurzeit mit Eigenmitteln der Kirchengemeinde Brenndorf und der „Dorfgemeinschaft der Brenndörfer“ sowie dank einer Förderung der Bundesbeauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien renoviert. Beim Festgottesdienst, der um 10 Uhr beginnt, predigt Synodalsenior Daniel Zenatý (Evangelische Kirche der Böhmischen Brüder). Die Liturgie hält Dr. Peter Klein, Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinden Petersberg und Brenndorf. Anschließend lädt die Brenndorfer Kirchengemeinde, mit freundlicher Unterstützung durch das Kreisforum Kronstadt, zum Festessen in der Pfarrhofscheune und gemütlichen Beisammensein ein. Die Organisatoren bitten um Anmeldung bis einschließlich 28. September (telefonisch unter 0268 360 550 oder per Email: petersberg@evang.ro).