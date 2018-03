Achte Internationale Imkermesse in Ghiroda

Von: Raluca Nelepcu



Samstag, 10. März 2018

Temeswar - Zum achten Mal findet an diesem Wochenende in der Ortschaft Ghiroda bei Temeswar die Internationale Imkermesse statt. Veranstaltet wird das Ereignis vom Bürgermeisteramt der Gemeinde Ghiroda in Zusammenarbeit mit dem Rumänischen Imkerverein. Über 100 Aussteller aus Rumänien, Serbien, Kroatien und Ungarn sind am heutigen Samstag sowie morgen in unmittelbarer Nähe des Gemeindekulturhauses aus Ghiroda anzutreffen. Die offizielle Eröffnung findet heute, um 10 Uhr, im Hof des Kulturhauses statt. Dabei treten die Folkloreensembles „Cununa Timișului” und „Datina” auf. Ab 11 Uhr sind Vorträge im Kulturhaus anberaumt. Um 11 Uhr spricht der Vorsitzende der Bienenzüchter Rumäniens, Ioan Fetea, über die Zukunft der rumänischen Bienenzucht. Um 12 Uhr ist ein Vortrag des Fachmannes Goran Stanojevic zum Thema „Sammlung und Verwendung des Bienengiftes” anberaumt. Am Sonntag referiert Savo Tadic ab 10 Uhr über die „Selektion und Zucht der Bienenköniginnen”. Ab 12 Uhr berichtet Levente Weis über „Moderne Methoden zur Bekämpfung der Varroatose (Anm.d.Red.: eine Milbenkrankheit) bei den Bienen”.

An der Veranstaltung beteiligen sich Imker, Produzenten und Verkäufer von Honigprodukten, Forscher sowie Hersteller von Imkereiausrüstung. Besucher der Imkermesser können bei diesem Anlass besondere Honigprodukte kaufen.