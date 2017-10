Adela Muntean neue Präfektin

Samstag, 07. Oktober 2017

mm. Hermannstadt – Adela Muntean ist neue Präfektin des Kreises Hermannstadt/Sibiu. Die Entscheidung fiel auf der Regierungssitzung am gestrigen Donnerstag. Muntean war bisher Sekretärin im Bürgermeisteramt der Gemeinde Rothberg/Roşia. Bis 2010 war sie Rechtsberaterin in der Generaldirektion für Sozialhilfe und Kinderschutz. Im Juni 2016 trat sie zur Bürgermeisterwahl in Rothberg für die PSD an, erreichte mit 16,15 Prozent (411 Stimmen) allerdings nur das viertbeste Ergebnis. Bürgermeister wurde Ioan David (PNL) mit 22,72 Prozent der Stimmen.



Munteans Vorgänger, Lucian Radu, wurde selbst erst im März diesen Jahres zum Präfekten ernannt. Am Sonntag wurde darüber hinaus Hora]iu Marin in das Amt des Unterpräfekten eingeführt.



Die Nominierung von Marin war keine Überraschung, so „Tribuna“, die Übernahme des Amtes von Olimpia Prislopean soll sich seit dem Frühsommer abgezeichnet haben. Marin ist derzeit Interimsvorsitzender des PSD-Ortsverbandes Hermannstadt.