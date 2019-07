ADR-Finanzierung für Herkulesbad

Von: Andreea Oance



Montag, 08. Juli 2019

Temeswar – Gleich sechs touristische Ziele sollen demnächst in Herkulesbad/Herculane saniert werden. Der Kurort im Cernatal soll mittels EU-Fonds modernisiert werden.

Die Regionale Entwicklungsagentur ADR Vest hat Anfang der Woche den Finanzierungvertrag durch das regionale Operationsprogramm (POR 2014-2020) unterschrieben. Das Projekt „Entwicklung der Infrastruktur für Kur- und Badetourismus im Kurort Herkulesbad - Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear din Stațiunea Băile Herculane” sieht vor, in den nächsten drei Jahren gleich mehrere Arbeiten in die Wege zu leiten. Die Domogled-Quelle, das Wege-Kreuz an der Domogled-Straße, das Haus der Zwerge – Domogled-Quelle 2, die Grünfläche vor dem Pavillon 12, die Venus-Quelle und das Sommertheater sollen hiermit saniert, modernisiert und/oder neueingerichtet werden.

Diese kulturellen und natürlichen Attraktionen von Herkulesbad verzeichnen jährlich durchschnittlich 4229 Besuche. Infolge dieser Modernisierung soll die Touristenzahl gefördert werden. Der Gesamtwert des Projekts beträgt knapp über 14.111.749 Lei, wobei rund 13.822.640 Lei den Wert der nichtrückzahlpflichtigen Mittel darstellen. Den Rest stellt die Stadtleitung.