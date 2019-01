Aiud erhält neuen Stadtpark

Von: Michael Mundt



Dienstag, 15. Januar 2019

Hermannstadt – Im Dezember des Vorjahres trafen in Karlsburg/Alba Iulia die Bürgermeisterin der Kleinstadt Aiud (Kreis Alba), Oana Badea, und Dan Popa, Leiter des Kontaktbüros für Projekte des von der Agentur für Regionale Entwicklung Zentrum (ADR Centru) koordinierten Regionalen Operativen Programms (POR) 2014-2020, zusammen, um den Finanzierungsvertrag eines Projektes unter dem Titel „Umweltnahe Erholung in Aiud“ zu unterzeichnen. Während der nächsten 26 Monate werden 1,25 Millionen Euro aus nicht rückzahlbaren EU-Fördermitteln für den Umbau einer mehr als einen Hektar großen und derzeit ungenutzten Fläche im Stadtzentrum von Aiud bereitgestellt. Mit einem kleinen Teil des Projektbetrages wird zudem die Instandsetzung von 2200 Quadratmetern Asphaltfläche einer städtischen Hauptverkehrsader finanziert.



Einer Pressemitteilung zufolge beachten die Richtlinien des lokalen Projektes die Gestaltung des gemeinschaftlichen Erholungsraumes zum finalen Nutzen sämtlicher Bewohner der Stadt. Somit gilt das Versprechen, dass der angedachte Sport- und Erholungspark auch von körperlich behinderten Personen betreten werden kann. Knapp 50 Straßenbänke und Mülleimer in genügender Anzahl sollen zum Ausruhen und zur Einhaltung öffentlicher Sauberkeit einladen, auch sind Trinkbrunnen und feste Fahrradständer geplant. Eine große Kinoleinwand, eine Freilichtbühne, ein Kinderspielplatz, eine Sportfläche für Eislauf und Rollschuhfahren sowie ein Hindernisparcours für Fahrrad- und Skateboardfahrer zählen ebenfalls zu den Projektvorhaben, die mit dem Bau eines Springbrunnens gekrönt werden sollen.