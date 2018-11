Aktion gegen Gewalt an Frauen

Von: Raluca Nelepcu



Freitag, 23. November 2018

Temeswar – Der 25. November gilt seit 1999 als Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen. Zu diesem Anlass ruft die UNO die Regierungen, internationalen Organisationen und regierungsunabhängigen Organisationen dazu auf, Aktionen zu veranstalten, um die breite Öffentlichkeit auf dieses Problem aufmerksam zu machen. In diesem Sinne veranstaltet auch die Caritas Temeswar/Timișoara zusammen mit mehreren Partnern vor Ort eine Informationskampagne am Freiheitsplatz in Temeswar.

Am Sonntag, den 25. November, werden sich Studierende der Fakultät für Sozialarbeit an der West-Universität zwischen 14 und 16 Uhr am Freiheitsplatz aufhalten. Sie werden dabei Make-Up tragen, welches verschiedene Formen der physischen Aggression nachahmt. Zu diesem Anlass werden Flugblätter mit Informationen zum Phänomen der häuslichen Gewalt verteilt sowie zu den Dienstleistungen, die die Caritas Frauen in Not bietet. Im Jahr 2003 eröffnete die Caritas ein Frauenhaus in Temeswar, in dem Frauen, Opfer häuslicher Gewalt, eine zeitweilige Bleibe finden können. Sie werden psychologisch betreut und dabei unterstützt, ein neues Leben zu beginnen. Unlängst fand in Temeswar auch eine Spielzeugsammelaktion für die Kinder der Frauen, die in dem Frauenhaus untergebracht sind, statt.

Das öffentliche Ereignis am kommenden Sonntag wird in Zusammenarbeit mit der Abteilung für Sozialarbeit, der Fakultät für Soziologie und Psychologie und der Fakultät für Kunst und Design in Temeswar veranstaltet.