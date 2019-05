Alarmstufe Orange

Unwetter mit Starkregen im Banat

Von: Andreea Oance



Dienstag, 21. Mai 2019

Der starke Wind riss das Blechdach eines Gebäudes an der Eugen-von-Savoyen-Straße, in unmittelbarer Nähe des Temeswarer Domplatzes herunter. Foto: Zoltán Pázmány

Temeswar - Der Wetterbericht warnte am Sonntagnachmittag: Alarmstufe Orange für Unwetter mit Starkregen in Banat und Westrumänien. Wenige Stunden später tobte das Unwetter los, wobei zahlreiche Schäden in Temeswar/Timișoara und dem Umfeld entstanden. Zuerst in den Ortschaften am Rande des Verwaltungskreises Temesch/Timiș an der Grenze zum Nachbarland Serbien: Eine Orkanböe konnte von Autofahrern auf einem Feld zwischen Großsanktnikolaus/Sânnicolau Mare und Hatzfeld/Jimbolia beobachtet werden. In Altbeschenowa/Dudeștii Vechi, musste das Embargo Festival wegen Stromausfall und wegen dem starken Wind unvermittelt abgebrochen werden. Der Sturm zog aber auch heftig über andere Banater Ortschaften wie Berini, Orzydorf/Orțișoara, Großkomlosch/Comloșu Mare und Neubeschenowa/Dudeștii Noi, wohin die Feuerwehr zu zahlreichen Einsätzen und Hilfsdiensten gerufen wurde.

Dann kam der Sturm kurz vor Mitternacht auch in Temeswar an. Während der stürmischen Nacht sind am Sonntag infolge des starken Windes etliche Bäume umgeknickt oder entwurzelt worden, Bauzäune und Dächer sind eingestürzt. Ein Blechdach ist am Domplatz heruntergerissen worden. Weitere Schäden konnten auch an der Märtyrer-Straße sowie an der Straße des 1. Dezembers 1918 registriert werden. Verletzt wurde niemand.