Allianz des Westens: PNL-Bürgermeister in Temeswar

Samstag, 08. Dezember 2018

Temeswar – Die PNL-Bürgermeister der westrumänischen Städte Temeswar/Timişoara, Arad, Großwardein/Oradea und Klausenburg/Cluj-Napoca werden heute in Temeswar ihre vor einigen Monaten mündlich angekündigte Entwicklungspartnerschaft auch schriftlich festhalten und im Rahmen einer Zeremonie im Temeswarer Rathaus ein entsprechendes Dokument verabschieden. Wie Bürgermeister Nicolae Robu mitteilte, gehen seine Kollegen Emil Boc (Klausenburg), Ilie Bolojan (Großwardein) und Gheorghe Falcă (Arad) und er davon aus, dass sich dieser Partnerschaft auch die Verwaltungen anderer Städte des Banats und Siebenbürgens anschließen wollen. Das Projekt werde deshalb den Namen „Allianz des Westens“ (AVE) bekommen, man wolle den offenen Charakter der Initiative unterstreichen. Robu sagte ferner, dass die Zusammenarbeit zwischen den vier Großstädten ausschließlich auf den Geist der Erklärung von Karlsburg/Alba Iulia vom 1. Dezember 1918 zurückzuführen sei. Man wolle Gedanken und Ideen austauschen, von der Erfahrung der Mitglieder profitieren und Projekte in die Wege leiten, vor allem um die Mobilität zwischen den vier Städten zu verbessern, aber auch die Zusammenarbeit in den Bereichen der Kultur, der Bildung, der Gesundheitsfürsorge, des Fremdenverkehrs und der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung zu fördern.



Die Initiative der vier Oppositionsbürgermeister wurde bislang von der Regierungskoalition in Bukarest größtenteils ignoriert, einige Medien sprachen jedoch von einer Art Sezessionsversuch der siebenbürgischen und Banater Kommunalverwaltungen, die den Bukarester Zentralismus überwinden wollen. Die vier PNL-Bürgermeister beteuerten jedoch von Anfang an, dass ihre Initiative nicht auf die politische Autonomie ihrer Städte oder der westlichen Region abziele, sondern allein der Erörterung ihrer gemeinsamen Entwicklungschancen dienen werde.