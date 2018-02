Alpin-Filmfestival: Die Bergwelt steht im Mittelpunkt

Freitag, 23. Februar 2018

ew.Kronstadt- In Predeal, der höchstgelegenen Stadt des Landes, aber auch in Bu{teni und Kronstadt läuft zwischen dem 28. Februar und dem 4. März die zweite Auflage des „ALPIN Film Festivals“. Es handelt sich um das einzige Filmfestival, bei dem die Bergwelt, mit Schwerpunkt auf Rumänien, im Mittelpunkt steht.



An den Festivaltagen werden mehrere Persönlichkeiten zusammenkommen, die eng mit dem Gebirge in Verbindung stehen. Auch ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Buchvorstellungen und Fotografie-Ausstellungen haben die Organisatoren vorbereitet. Am Mittwoch, dem 28. Februar, findet in der Kronstädter Redoute die feierliche Eröffnung des Festivals statt. Zu diesem Anlass wird der Film „Das Leben ist ein Pfad“ (Viaţa e o potecă) gezeigt, der über das Leben von Leuten erzählt, die in isolierten Bergdörfern Rumäniens wohnen.