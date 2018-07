Alpinet-Park neu eingerichtet

Japanischer Garten zieht alle Blicke auf sich

Von: Andreea Oance



Donnerstag, 19. Juli 2018

Der Alpinet-Park am Bega-Ufer, unweit des Deutschen Konsulats in Temeswar, hat nun ein völlig neues Aussehen. Foto: Constantin Duma

Temeswar - Nach zehn Monaten, in denen der Alpinet-Park neu eingerichtet wurde, können nun die Temeswarer und die Besucher der Stadt erneut in der Grünanlage am Bega-Ufer spazieren gehen.



Im Park sind nun zahlreiche thematische Ecken eingerichtet worden. Hier findet man einen kleinen japanischen Garten sowie einen kleinen Teich mit Brücke. Die Alleen wurden komplett neu eingerichtet und frischer Rasen wurde angebracht. Über 300 Bäume, Büsche, Dekorativsträucher und Blumen wurden hier gepflanzt. Die Grünanlage ist mit einem modernen Bewässerungssystem ausgestattet. Der Park wurde auch mit neuen Bänken, Abfalleimern und Beleuchtungskörpern mit Solarzellen versehen.



Der Alpinet-Park am Bega-Ufer in unmittelbarer Nähe der Innenstadt wurde im September des vergangenen Jahres zu einer Baustelle. In der Zwischenzeit wurde die Grünanlage von der Baufirma SC Lovrintm SRL für rund 300.000 Euro saniert.

Der Alpinet-Park gegenüber dem Konsulat der Bundesrepublik Deutschland ist umgangssprachlich meist als „Flora“-Park bekannt, wegen des Flora-Restaurants, das sich hier befindet. Die Grünanlage erstreckt sich entlang des linken Ufers des Bega-Kanals, von der Mihai-Viteazu- bis zur Maria-Brücke. Die heutige Bezeichnung wurde ihm dank der typischen Gebirgsflora, die ihn ziert, verliehen. Mihai Demetrovici, ein Temeswarer Architekt aus der Zwischenkriegszeit, richtete 1930 den Park mit dem damaligen Namen „Arboretum“ ein. Zahlreiche seltene Pflanzenarten und Bäume wurden hier angepflanzt und jahrelang gepflegt. Die heutige Form des Parks stammt aber aus dem Jahr 1967. Die letzte Sanierung erhielt der Park 2003. Damals wurden die vorhandenen Pyramidenpappeln gefällt und Ma-gnolien entlang beider Bega-Ufer gepflanzt. Diese blühen im Frühling und sind bei Passanten, Touristen und Fotografen beson-ders beliebt.