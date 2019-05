Alte Kinoräume bekommen neues Aussehen

Victoria-Kino wird zum Mehrzweckkulturraum

Von: Andreea Oance



Samstag, 25. Mai 2019

Temeswar – Zehn Millionen Lei bereitet das Bürgermeisteramt von Temeswar/Timişoara für die Umgestaltung des Victoria-Kinos am Lahovaryplatz/Piaţa Bălcescu vor. Die Dokumentation dafür liegt vor, sodass die Stadträte diese genehmigt und beschlossen haben und das Vorhaben in die nächste Etappe übergehen kann. Es folgen die Erstellung des technischen Projekts und der Erhalt der für den Baubeginn notwendigen Genehmigungen. „Das Kino befindet sich derzeit in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Der Vorschlag ist, den Raum für verschiedene Zwecke einzurichten, als Kino-, Theater-, Konzert- und Konferenzraum. Um all diese Szenarien umzusetzen sind folgende Ausstattungen notwendig: Gerät für digitale und 3D-Videoprojektion, eine moderne Tonanlage, technische Beleuchtung, ein Ticketingsystem und eine mechanische Bühne“, so lautet der Stadtratsbeschluss, der am Dienstag gefasst wurde.



„Der neue Kulturraum versucht, das Maximum aus einer beschränkten Fläche herauszuholen. Wir werden hier einen Mehrzwecksaal mit 200 Plätzen für verschiedene Kulturevents einrichten“, kündigte der Vizebürgermeister Dan Diaconu an.



Laut der neulich genehmigten Dokumentation soll die Investition 10 Millionen Lei inklusive Mehrwertsteuer betragen. Die Umgestaltungsarbeiten sollen sich auf 20 Monate belaufen.