Altentagesstätte in Topârcea

Sonntag, 30. Dezember 2018

Hermannstadt – Ein Vertrag über den Bau einer Altentagesstätte in Topârcea wurde in der vergangenen Woche zwischen George-Claudiu Predescu, dem Bürgermeister der Gemeinde Salzburg/Ocna Sibiului und Dan Popa von der Agentur für Regionale Entwicklung der Region Zentrum (ADR Centru) unterzeichnet. Für 3,07 Millionen Lei soll ein bestehendes Gebäude saniert, erweitert und an die Bedingungen einer Tagesstätte für Senioren angepasst werden – 2,92 Mio. Lei entstammen dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung.



„Der allgemeine Zweck dieser Finanzierung des Tageszentrums besteht darin, die Lebensqualität und die Teilnahme älterer Menschen an Freizeitaktivitäten und der sozialen Gemeinschaft zu erleichtern. Umgesetzt wird das Projekt im Haus Nr. 200 in Topârcea, wo ein ungenutztes Gebäude in ein Tageszentrum umgewandelt wird“, erklärte die Agentur in einer Pressemitteilung.