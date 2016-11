Amerikanischer Tourist von Bären angegriffen

Von: Elise Wilk



Freitag, 04. November 2016

Kronstadt - Ein amerikanischer Tourist wurde ins Kronstädter Kreiskrankenhaus eingeliefert, nachdem er beim Salomon-Felsen/Pietrele lui Solomon von einem Bären angegriffen wurde. Laut Ciprian Sfrejea, dem Pressesprecher des Kronstädter Notdienstes, erlitt der 20-Jährige leichte Verletzungen am linken Vorderarm. Die Gegend, wo der junge Mann angegriffen wurde, ist bei Touristen beliebt. Hier wird, besonders an Wochenenden, häufig gegrillt. Da viele Touristen vergessen, den Müll wegzutragen, kommen die Bären aus dem nahe gelegenen Wald, um Nahrung zu suchen. Gleich nach dem Vorfall haben Gendarmen, Polizisten und Förster den Wald in der Nähe des Salomon-Felsens nach dem Bären durchsucht. Das Tier wurde jedoch nicht gefunden. Touristen werden gebeten, die markierten Wanderwege auf keinen Fall zu verlassen, am besten in Gruppen spazieren zu gehen und nur bei Tageslicht Wanderungen zu unternehmen. Falls man trotzdem einem Bären begegnet, sollte man wissen, dass das Tier erst dann attackiert, wenn es sich bedroht fühlt.