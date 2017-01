Angestellter entwendet Kundenkartei und Geld

Pflegedienst-Vermittlungsfirma setzt Polizei auf ehemaligen Arbeitnehmer an

Von: Werner Kremm



Dienstag, 17. Januar 2017

Reschitza – Am 9. Januar 2016 wandte sich eine Reschitzaer Vermittlungsfirma für Pflegepersonal an die Polizei. Sie bat um Hilfe, den „flüchtigen“ Lucian Lungu aus Reschitza ausfindig zu machen. Dieser, vormals Angestellter der Firma, war mit den Personaldaten von 800 Kunden der Firma, mit Arbeitselektronik und 15.000 Euro aus der Firmenkasse verschwunden. Die Polizei scheint in diesem Fall bisher kaum weitergekommen zu sein. Die Firmeninhaber behaupten, von ihnen wären schriftliche Erklärungen zum Vorgang von der Polizei gefordert worden. Seither herrsche Funkstille. Seitens der Polizei sei ihnen weder eine Registriernummer des Vorgangs bei der Polizei mitgeteilt worden (was den – falschen - Verdacht aufkommen ließ, dass man den Vorfall, der schwierig zu lösen sein könnte, erst mal gar nicht aktenkundig machen will) und auch die Staatsanwaltschaft habe sich bei ihnen noch nicht gemeldet. Die Firma steht unter dem Druck ihrer Kunden, die durchaus nicht davon angetan sind, dass jemand ihre Kontaktdaten sowie Kopien ihrer Dokumente einfach aus dem Firmenarchiv hat stehlen können.



Inzwischen gibt die Firma an, dass sie – reichlich spät - herausgefunden habe, dass Lucian Lungu wegen Vergehen in Deutschland strafrechtlich vorbelastet ist. Er habe von seinem letzten Arbeitsplatz in Reschitza zwei Laptops entwendet, mehrere Mobiltelefone und über 15.000 Euro, neben den Kontaktdaten derjenigen, die als Kunden geführt werden und die Geschäftsgrundlage der Arbeitsvermittlungsfirma bilden – Daten, die sich auf der Festplatte der beiden Laptops befinden. Die Summe bestehe aus den Einnahmen der Firma in den letzten Tagen des Jahres 2016. Lungu habe das Land nicht verlassen, sei in Reschitza geblieben und will anscheinend das Geschäft auf eigene Rechnung weiterführen, denn er ruft die Kunden der Liste an und sucht Kontakte. „Kann da die Polizei wirklich nichts dagegen tun?“, fragt man sich bei der Firma. Chefkommissar Viorel Avram, jüngst eingesetzter neuer Chef des Kreisinspektorats Karasch-Severin der Polizei (laut einer internen Regelung müssen die Polizeichefs auf diesem Niveau höchstens alle fünf Jahre ausgewechselt werden, was Ende 2016 geschah) beruhigt: „Das Dossier ist in Arbeit und wird demnächst der Staatsanwaltschaft, samt Registriernummer, übergeben.“ Offen blieb die Frage, warum für einen Vorgang, der binnen Minuten oder Stunden abgeschlossen werden kann, mehrere Tage nötig sind.