Anmeldungen an der TU „Politehnica“

Von: Andreea Oance



Montag, 10. Juni 2019

Temeswar – Im Hochschuljahr 2019-2020 sollen für ein Bachelor-Studium 2280 gebührenfreie und 1030 gebührenpflichtige Plätze den neuen Studenten zur Verfügung gestellt werden. 249 Plätze sind für die vorrangigen Zielgruppen vorgesehen, darunter 100 für Schüler aus Dorflyzeen und vier für Kandidaten der Roma-Ethnie.



Die Bewerbungen für einen Platz an der Temeswarer TU beginnen am 15. Juli. Die Aufnahmeprüfung für Mathematik an der Fakultät für Automatik und Computer, an der Fakultät für Elektronik, Telekommunikation und Informationstechnologien sowie die Prüfung für technisches Zeichnen für die Architekturfakultät sowie der Unterlagenwettbewerb an verschiedenen anderen Fakultäten der Universität steht für den 22. Juli an. Die Endergebnisse werden am 26. Juli bekannt gegeben.

Die Universität wirbt auch für die Vorteile, die die künftigen Studenten vor Ort finden werden, darunter Unterkunft in den Studentenheimen und Speisung in den Studentenmensen der TU, Stipendien im Ausland. Die Lyzeumsabsolventen, die Note 10 bei Schülerolympiaden oder beim Abitur erhalten haben, können ohne Prüfung oder Wettbewerb an jeder Fakultät der Uni inskribieren.