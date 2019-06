Antiterrorplan für Alten Marktplatz

Von: Dieter Drotleff



Samstag, 29. Juni 2019

Kronstadt – Fachleute aus mehreren Ländern berieten innerhalb von zwei Tagen – 26. und 27.Juni – in Kronstadt/Braşov über Szenarien zur Bekämpfung von möglichen Terroranschlägen, ausgehend von der Fallsituation Alter Marktplatz. Das ausgearbeitete Projekt soll in 50 europäischen Städten durchgeführt werden. Der Kronstädter Marktplatz/Piaţa Sfatului wurde als Fallstudie ausgewählt, da dieser den typischen Situationen entspricht, wo derartige Anschläge verzeichnet werden: Eine sehr beliebte Fußgängerzone, in der auch viele Veranstaltungen stattfinden, die Schwarze Kirche und die orthodoxe Kathedrale als religiöse Zentren, Museen, Einkaufsmeile, Banken, Hotels, altes Stadtzentrum.



Innerhalb des europäischen Projektes „ProTECT“, finanziert von der Europäischen Kommission in Partnerschaft mit fünf Munizipien, darunter auch Kronstadt, wurde nun in der Stadt unter der Zinne über drei Bereiche debattiert: Möglicher Terroranschlag während einer öffentlichen Veranstaltung, Erstellung einer Fallliste mit Empfehlungen für Gegenmaßnahmen, und schließlich die Einschätzung seitens der Stadtleitung und des Generalinspektorates der Polizei über einsetzbare Technologien. Gabriela Vlad, Direktorin für Informatiktechnologien und elektronische Dienstleistungen innerhalb des Kronstädter Bürgermeisteramtes, schätzte die Tatsache, dass die Stadt in dieses Projekt eingeschlossen wurde, besonders, da große Veranstaltungen am Marktplatz immer wieder geplant sind. Im August wird das Schlagerfestival „Goldener Hirsch“ stattfinden.



Vorbereitet ist das Bürgermeisteramt auch mit der Karte sämtlicher Parkmöglichkeiten im Gebiet, die als Ziel von Anschlägen dienen könnten, Panikknöpfe wurden in mehreren Stadtteilen angebracht, die von Personen in Notfall verwendet werden können, um die Sicherheit der Bewohner zu gewähren. Auch wurden sämtliche Immobilien im Gebiet des Marktplatzes identifiziert, die Ziel solcher Taten sein könnten, sowie weitere Daten bezüglich dieser offenen Stelle, die 11.000 qm umfasst und 8000 bis 12.000 Personen gleichzeitig aufnehmen kann.