Arbeitsamt führt Kontrollen durch

Von: Vlad Popa



Dienstag, 11. Dezember 2018

Hermannstadt - Eine Reihe Kontrollen im Rahmen der nationalen Kampagne zur Überprüfung der Einhaltung der Gesetzesnormen betreffend die Arbeitssicherheit und -Gesundheit beim Handel mit Krachern und Feuerwerkskörpern führt das Hermannstädter Arbeitsamt seit dem gestrigen Montag und bis am 7. Januar durch. Die Aktion begründen die in den Vorjahren eingetretenen, teils schwerwiegenden Unfälle, die mit Personenschäden und sogar mit Explosionen und Großbränden endeten.



Das Arbeitsamt erinnert dabei, dass an die Öffentlichkeit nur Kracher und Feuerwerkskörper vertrieben werden dürfen, die der Kategorie F1 angehören und über eine Anleitung in rumänischer Sprache verfügen. Der Handel ist dabei ausschließlich den Gesellschaften gestattet, die im Vorfeld eine Genehmigung des territoriellen Arbeitsamtes und des Polizeiinspektorates erwirkt haben, und nur in eigens hierfür bestimmten Räumlichkeiten, mit der Zustimmung des Inspektorates für Notsituationen (ISU).



Das Arbeitsamt warnt desgleichen, dass die nicht entsprechend den Herstel-lervorgaben gelagerten Feuerwerkskörper und deren unsachgemäße Verwendung schwerwiegende Verletzungen verursachen können.