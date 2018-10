Arbeitsplatzbörse für Absolventen

Veranstaltung im Foyer der UEM für alle Arbeitsuchenden offen

Von: Werner Kremm



Donnerstag, 18. Oktober 2018

Reschitza – Freitag ab 9 Uhr beginnt im Foyer der Reschitzaer „Eftimie-Murgu”-Universität die Herbstbörse für freie Arbeitsplätze. Sie wendet sich in erster Linie an die diesjährigen Absolventen der Mittel- und Hochschulen, ist aber ausdrücklich „für alle Arbeitsuchenden offen”, wie die Arbeitsplatzagentur AJOFM in ihrer Ankündigung betont. Ziel sei es, „die Absolventen mit den Vertretern der Arbeitgeber direkt in Verbindung zu setzen und ihnen den Zugang zum Arbeitsmarkt zu erleichtern“.



Bis Montag hatten 14 Unternehmen ihre Teilnahme an der Arbeitsplatzbörse angekündigt und 53 freie Arbeitsplätze angemeldet. Leider sind bloß drei Unternehmen an Hochschulabsolventen interessiert: Ingenieure der Schweißtechnik, der Technik des Maschinenbaus sowie Manager für die Führung industrieller Niederlassungen werden gesucht. Die anderen freien Arbeitsplätze gibt es eigentlich traditionell bei allen Arbeitsplatzbörsen: Verkäuferinnen und Verkäufer, Schlosser, Kellner, Köchinnen und Köche, Elektriker, Zuschneiderinnen und Zuschneider im Konfektionswesen, Schweißer, Kassiererinnen und Kassierer, Zimmermädchen, Tranchierer und Metzger, Zimmerleute, Maurer, IT-Fachleute und -Techniker, unqualifizierte Arbeiter.



AJOFM richtet auch eine eigene Informationsstelle ein, wo Arbeitsuchende, die im Rahmen dieser Börse nichts Entsprechendes finden, sich registrieren lassen können, um fallweise direkt angesprochen zu werden, wenn die Arbeitsagentur etwas für sie findet. Desgleichen kann man sich dort über Möglichkeiten der Arbeit im Ausland mittels der EURES-Agentur informieren (und registrieren lassen).

Angebote von Arbeitnehmern werden bis einschließlich zum Beginn der Veranstaltung von AJOFM angenommen (über ajofm@cs.anofm.ro oder 0255-212380). Die Teilnahme an der Arbeitsplatzbörse ist kostenlos.