Arena Platoş:Familienwochenende

Schneefans zeigen, was sie auf dem Schlitten oder den Skiern können

Von: Vlad Popa



Samstag, 07. Januar 2017

Den Hobbysportlern winken am Wochenende Preise im Wert von bis zu 1000 Lei.

Foto: Arena Platoş

Hermannstadt – Auf spannende Wettbewerbe für Familien dürfen sich Schnee-Enthusiasten am Wochenende freuen. Am heutigen Samstag beginnt auf der Ski- und Freizeitanlage „Arena Platoş“ auf der Hohen Rinne/Păltiniş um 14 Uhr die sechste Auflage des Schlittenwettbewerbs, der jährlich immer mehr Konkurrenten an den Start lockt, einige von ihnen sogar aus anderen Landkreisen. Nach einer individuellen Qualifikationsrunde werden die besten Konkurrenten im Finale gegeneinander antreten. Die Einschreibung ist kostenlos. Das Tragen eines zugelassenen Ski- oder Snowboardhelmes ist Pflicht, die weitere Schutzausrüstung ist optional. Den Gewinnern winken Preise im Wert von 500, 300 und 200 Lei in der Form von Gutscheinen eines lokalen Sportwarengeschäftes.



Am Sonntag bekommen die Skifahrer-Familien in der Hermannstädter Umgebung zum vierten Mal die Gelegenheit, gegeneinander anzutreten. Einschreiben können sich die Teilnehmer zwischen 8 und 9.30 Uhr im Apreski, wonach um 10 Uhr die technische Sitzung am Start folgt und um 11 Uhr der Wettbewerb beginnt. Die am Slalomwettbewerb teilnehmenden Familienmannschaften müssen aus drei Familienmitgliedern (ein Erwachsener und zwei Kinder oder zwei Erwachsene und ein Kind) gebildet sein, wobei mindestens einer unter 18 Jahre alt sein muss. Die Einschreibung ist kostenlos, den Siegern winken Gutscheine im Wert von 1000, 700 und 300 Lei. „Arena Plato{ ist eine eigens für Familien eingerichtete Anlage. Wir haben der Skischule, dem Verleihzentrum und dem Freizeitangebot für Groß und Klein viel Aufmerksamkeit geschenkt. Die Familienrennen sind für uns und unsere Freunde, die jede Saison wiederkehren, einer der Höhepunkte des Winters,“ so die Komplexmanagerin Ioana Chitea.