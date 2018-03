ASTRA eröffnete Bibliothek in Heltau

Von: Vlad Popa



Samstag, 17. März 2018

Hermannstadt – Die feierliche Eröffnung der Heltauer Filiale der Astra-Bibliothek im Gebäude des Kulturhauses Heltau/Cisnădie fand am gestrigen Freitag, ab 13 Uhr statt. Die Umsetzung des Projektes der Astra-Kreisbibliothek unterstützten das Bürgermeisteramt, der Stadtrat sowie das Kulturhaus der Stadt Heltau.



„Der Abbau der Entwicklungsunterschiede im Kreis ist eine unserer Prioritäten, sodass wir uns wünschen, dass der Zugang zu Bildung und Kultur so vielen wie möglich gegeben wird. Den Schülern und Lesern aller Altersgruppen in Heltau bietet die Eröffnung der Filiale der Astra-Bibliothek den unmittelbaren Zugang zu einem bedeutenden Bücherbestand. Gleichzeitig gewinnt die lokale Gemeinschaft einen neuen Veranstaltungsort für Erziehungs- und Kulturmaßnahmen, den das Publikum hoffentlich zu schätzen wissen wird“, so die Kreisratsvorsitzende Daniela Cîmpean.



„Wir hoffen, uns bei dem Aufbau eines starken Bibliothekennetzes auf Kreisebene auch weiterhin auf tatkräftige Unterstützung verlassen zu können. Diese direkt von der Astra-Kreisbibliothek koordinierten Filialen werden uns ermöglichen, Kultur- und Erziehungsprogramme zu entwickeln, den Buchbestand zu erweitern, ohne dass dabei Unterschiede zwischen den städtischen und den ländlichen Niederlassungen bestehen werden. Die Gründung der Filiale in Heltau beweist, dass dieses Ziel erreicht werden kann und wirksam ist, wenn sich alle implizierten Einrichtungen, hier der Kreisrat Hermannstadt, die lokalen Verwaltungseinrichtungen und die Leitung des örtlichen Kulturhauses gemeinsam, zum Wohle der Gemeinschaft einsetzen“, so Silviu Borș, der Direktor der Astra-Kreisbibliothek.



Der feierlichen Eröffnung wohnten die Kreisratsvorsitzende Daniela Cîmpean, Dan Mihăilescu, Berater des Bürgermeisters, der Bibliotheksleiter Silviu Borș, Radu Nechifor, der Direktor des Kulturhauses sowie Lehrer, Schüler und Mitglieder der Lokalgemeinschaft bei.