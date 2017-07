Attraktive Angebote für Studienbewerber

Einschreibungswoche mit kostenloser Unterkunft

Von: Andreea Oance



Freitag, 07. Juli 2017

Temeswar - Über 2000 gebührenfreie und weitere 4000 gebührenpflichtige Plätze stellt die West-Universität Temeswar für das kommende Studienjahr zur Verfügung. Die Einschreibungen finden nächste Woche, zwischen dem 10. und dem 14. Juli, statt. Die Universitätsleitung bietet den Bewerbern attraktive Angebote sowohl in Temeswar, als auch in den jeweiligen Einschreibungszentren aus verschiedenen Verwaltungskreisen an. Bewerber, die aus anderen Ortschaften kommen, können bis zu drei kostenlose Übernachtungen in einem Studentenheim beantragen. Andere Kandidaten können sich in ihrer Heimatstadt einschreiben, denn während der Einschreibungswoche werden Bewerbungszentren für die West-Uni auch in Deva, Reschitza, Drobeta Turnu-Severin, Râmnicu Vâlcea und Târgu Jiu eröffnet. An der West-Uni stehen den angehenden Studierenden 76 Abteilungen an elf Fakultäten, darunter Kunst und Design, Chemie, Biologie, Erdkunde, Jura, Wirtschaftswissenschaften, Fremdsprachen, Mathematik und Informatik, Theater und Musik und Kommunikationswissenschaften, zur Wahl. Preisträger von Schülerolympiaden aus dem In- und Ausland können einen der insgesamt 2067 gebührenfreien Plätze belegen. Dafür können sich Interessenten bereits auf der Homepage der Universität bewerben. Mehrere Details zur Bewerbung an der West-Universität Temeswar sind auf www.uvt.ro erhältlich.