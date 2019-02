Auf der Abschussliste

Ex-Unterpräfekt soll bei AFIR durch PSD-Getreuen ersetzt werden

Von: Werner Kremm



Freitag, 15. Februar 2019

Reschitza – Die Austauschaktionen der Leiter dezentralisierter Institutionen, die mit dem Interimat der Abgeordneten Luminița Jivan an der Führung der PSD Karasch-Severin gestartet sind, gehen weiter. Der nächste auf der Abschussliste scheint Ex-Unterpräfekt Pavel Verindeanu (PNL) zu sein.

Verindeanu ist einer der vom amtierenden PNL-Kreischef und Senator Ion Marcel Vela Geförderten, der nach den Parlamentswahlen von 2016 aufgrund eines Deals zwischen dem damaligen PSD-Kreischef Ion Mocioalcă (inzwischen Generalsekretär von Victor Pontas Pro România) und dem seinerzeitigen Bürgermeister von Karansebesch, Vela, als Leiter von AFIR (das ist: Agentia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, die Agentur zur Finanzierung Ländlicher Institutionen, wo viel Geld, vor allem aus EU-Quellen, in Umlauf gebracht wird) eingesetzt wurde und nun mit einem PSD-Getreuen ersetzt werden soll.

Pavel Verindeanu, dessen inzwischen wegen Korruption verurteilter Vater früher Bürgermeister in Prigor, der flächengrößten Gemeinde des Banater Berglands, war (deren Hotter sich bis auf die Almwiesen des Semenik erstrecken), soll nun als Leiter der Kreisdirektion von AFIR durch einen PSD-Mann ersetzt werden. Denn laut PSD-Generalsekretär Codrin Ștefănescu gehe es nicht an, dass bei der politischen Dominanz der PSD/ALDE-Koalition auch noch Mitglieder anderer Parteien in den dezentralisierten Strukturen der Ministerien etwas zu sagen haben. Es gäbe Anweisungen an die Interimskreischefin der PSD, die Sache schleunigst zu bereinigen und PSD Gewogene zu fördern, hört man aus PSD-Kreisen.

Der Druck auf Luminița Jivan, Pavel Verindeanu schnell zu ersetzen, scheint auch damit im Zusammenhang zu stehen, dass Verindeanus gleichnamiger Vater in der heimischen Almascher Senke lustvoll herumerzählt, er sei der künftige Wahlkampfmanager der PNL in den traditionsreichen Ortschaften der Alm˛j-Senke.