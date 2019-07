Aufnahme an Lucian-Blaga-Universität ab kommender Woche

Von: Vlad Popa



Dienstag, 09. Juli 2019

Hermannstadt – Im Studienjahr 2019-2020 bietet die Hermannstädter Lucian-Blaga-Universität (ULBS) 5493 Studienplätze für den Lizenz- und den Masterstudiengang für seine Programme des Präsenzstudiums an. Von diesen sind knapp 3500 für das Lizenzstudium vorgesehen, wobei fast 1800 Plätze hiervon staatlich subventioniert sind. Dem Masterstudiengang kommen insgesamt etwas über 2000 Plätze zu, davon knapp 1000 gebührenfreie Plätze und rund 1050 für ein Teilzeitstudium sowie das Fernstudium (855 Lizenz und 190 Master).



Abgesehen von den vorgenannten verfügbaren Plätzen finanziert die ULBS selber 45 Plätze für das Lizenz- und 36 für das Masterstudium. Wie in den Vorjahren sind die allermeisten Plätze (1345) an der Fakultät für Ingenieurswissenschaften verfügbar, gefolgt von der Fakultät für Geisteswissenschaften mit 1124 Plätzen und der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften mit 565 Plätzen. Zur angebotenen Gesamtanzahl der verfügbaren Studienplätze kommen im Lizenz- und dem Masterstudiengang die vom Bildungsministerium zugeordneten Studienplätze für Angehörige der Roma-Minderheit, für Absolventen der Lyzeen im ländlichen Bereich, für Auslandsrumänen, zur Lehrerfortbildung sowie für vordringliche Studienbereiche hinzu. Für das Doktorat stehen 150 Plätze bereit, davon 45 subventioniert.



Das Anmeldungsverfahren für den Präsenzstudiengang beginnt an den neun Fakultäten im Rahmen der Lucian-Blaga-Universität kommenden Montag, den 15. Juli, und endet mit der Bekanntgabe der endgültigen Ergebnisse in der letzten Septemberwoche. Die Anmeldungen zum Teilzeit- und dem Fernstudium begannen bereits Mitte Mai. Die Planung des Aufnahmeverfahrens für die verfügbaren Fachbereiche sowie das vollständige Studienangebot können bei der Internetadresse admitere.ulbsibiu.ro eingesehen werden und der Stand der erfolgten Anmeldungen kann bei der Internetseite ulbsibiu.ro mitverfolgt werden.

Alle Fachrichtungen der ULBS sind vom Bildungsministerium akkreditiert und zugelassen. Bei der letzten Auswertung der Nationalen Agentur für die Qualitätssicherung im Bereich des Hochschulstudiums (Agen]ia Român² de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior – ARACIS) erhielt die Lucian-Blaga-Universität die Bestwertung „Erhöhter Vertrauensgrad“.