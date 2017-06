Ausbau der wirtschaftlichen Beziehungen

Samstag, 17. Juni 2017

Kronstadt – Anlässlich des Rumänienbesuches des Ministerpräsidenten des Freistaates Sachsen, Stanislaw Tillich, veranstaltete die Deutsch-Rumänische Industrie- und Handelskammer (AHK Rumänien) mehrere Treffen der in Begleitung des Ministerpräsidenten befindlichen Wirtschaftsvertreter mit rumänischen potentiellen Partnern. Am Treffen in Kronstadt/Braşov beteiligten sich 17 Vertreter von deutscher Seite und über 40 Vertreter rumänischer Unternehmen.

Das Format des Treffens bot den Beteiligten vollen Freiraum für direkte Gespräche, Firmen- und Projektpräsentationen, Kontaktaufnahme und gegenseitiges Kennenlernen. Dabei zeigten sich viele Berührungspunkte der beiden Standorte, Sachsen und der Großraum Kronstadt: von Maschinenbau zu Mikroelektronik und von Energieerzeugung bis hin zu Forschung und Entwicklung.