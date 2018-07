Ausländische Stars beim „Goldenen Hirsch“

Von: Elise Wilk



Donnerstag, 26. Juli 2018

Kronstadt - Nach neun Jahren Pause wird das internationale Schlagerfestival „Der Goldene Hirsch“ wieder in der Stadt unter der Zinne organisiert. Die beliebte musikalische Veranstaltung wird vom 29. August bis zum 2. September auf dem Kronstädter Marktplatz stattfinden. Nun haben die Organisatoren die Namen der ausländischen Stars bekanntgegeben, die an den fünf Abenden auftreten werden. Darunter der britische Musiker James Blunt, der im Jahr 2015 durch seinen Nummer-1-Hit „You´re beautiful“ bekannt wurde, die Schottländerin Amy Macdoland („This is the life“) und der ungarische Komponist und Violonist Edvin Marton. Ebenfalls werden Stars des Eurovision-Wettbewerbs auftreten: Gigliola Cinquetti (Gewinnerin im Jahr 1964) und Eleni Foureira (zweiter Platz im Jahr 2018). Ebenfalls haben die Organisatoren auch die Eintrittspreise bekanntgegeben. Diese beginnen bei 50 Lei (Kategiorie 3), wobei die teuerste Eintrittskarte für einen Tag 240 Lei kostet. Mehr Informationen auf www.cerbuldeaur.ro.