Ausschreibungen für Kreiskrankenhaus

Donnerstag, 01. März 2018

vp. Hermannstadt – Konkrete Schritte zum bevorstehenden Bau des neuen Kreiskrankenhauses in Hermannstadt/Sibiu geht der Kreisrat durch die Ausschreibung von gleich vier Dokumentationen an. Nach der Annahme des diesjährigen Haushaltes können nun die Dokumentationen betreffend das Projektthema, die Leistungsverzeichnisse zur Aktualisierung der Vormachbarkeitsstudien und der Machbarkeitsstudien sowie den Bebauungsplan (PUZ) eingereicht werden. Die Frist zur Eingabe der Angebote endet am morgigen Freitag, den 2. März, um 10 Uhr.



Anschließend steht den Dienstleistern eine Frist von höchstens 30 Arbeitstagen zur Aufsetzung der Unterlagen im Rahmen der jeweils erteilten Aufträge zur Verfügung. Der Wert der zu unterzeichnenden Verträge beträgt etwas über 156.000 Lei ohne Mehrwertsteuer, der Zuschlag richtet sich nach dem Qualität-Preis-Verhältnis. Zusätzliche Informationen zum öffentlichen Ankauf sind auf der Internetseite der Kreisverwaltung www.cjsibiu.ro/achizitii verfügbar.