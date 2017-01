Ausstellung „Junge Architekten aus Deutschland“

Von: Elise Wilk



Freitag, 20. Januar 2017

Kronstadt - Am 3. Februar präsentiert das Deutsche Kulturzentrum Kronstadt im multikulturellen Zentrum der Transilvania-Universität auf der Postwiese Livada Poştei die Ausstellung „Junge Architekten aus Deutschland“. In der Ausstellung des Instituts für Auslandsbeziehungen (IfA) Stuttgart in Kooperation mit der Bundesarchitektenkammer (BAK) Berlin werden 14 Projekte vorgestellt, die seit 2004 überwiegend im Ausland entstanden sind. Die Beispiele machen die Kompetenz einer explizit jungen Architektengeneration in ihrer ganzen Bandbreite anschaulich. Sie reichen von Hochbau über Innenarchitektur und Städtebau bis zu Landschaftsarchitektur.



Sie zeigen, wie sich junge Architekten mit dem Bauen im Bestand in einem fremden Land auseinandersetzen, wie sie Vorhandenes anders nutzen und ergänzen, unter ungewohnten Bedingungen Neues schaffen. Gegenwärtige Aufgaben werden auf sensible Weise gelöst, zugleich bleiben Zukunft, Nachhaltigkeit und neue Technologien im Blick. Die Vernissage findet am 3. Februar um 18 Uhr statt. Die Ausstellung kann bis zum 20. März besichtigt werden. Mehr Informationen unter www.kulturzen trum-kronstadt.ro.