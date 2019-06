Autobahnstück Rosenau – Neustadt in Bau

Von: Ralf Sudrigian



Donnerstag, 20. Juni 2019

Kronstadt – Transportminister Răzvan Cuc ist zuversichtlich, dass das Autobahnstück Rosenau/Râșnov – Neustadt/Cristian bis Jahresende fertig gestellt wird. Bei einem erneuten Besuch an der Autobahn-Baustelle zeigte sich Cuc zufrieden mit dem Arbeitsrhythmus. Wenn auch die Wetterbedingungen es zulassen, sollen die Arbeiten in hohem Tempo fortgeführt werden, was auch Arbeitsschichten am Wochenende und Nachtschichten voraussetzt. Für eine vorzeitige Beendung der Arbeiten werde das Bauunternehmen auch Sonderprämien seitens der Landesgesellschaft für Verwaltung der Straßeninfrastruktur (CNAIR) erhalten, sagte Cuc.