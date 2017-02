Bach, Telemann, Haydn

Freitag, 10. Februar 2017

Focşani (ADZ) - Am 13. Februar hat das Kammerorchester „Unirea“ Focşani seinen nächsten Auftritt. Erklingen wird das Konzert für Oboe, Violine und Orchester in c-Moll BWV 1060 von Johann Sebastian Bach sowie das Konzert für Oboe, Violine und Orchester von Georg Philipp Telemann in F-Dur TWV 52. Nach der Pause spielt das Orchester die den Beinamen „Der Bär“ führende Sinfonie Nr. 82 in C-Dur von Joseph Haydn. Solisten sind der Konzertmeister des Kammerorchesters Cristian Balaş und Valentin Ghiţă, Oboist des Nationalen Radio-Sinfonieorchesters, geleitet wird das Kammerorchester Focşani von Vincent Grüger. Das Konzert findet um 19 Uhr im Großen Saal des Volksathenäums „Maior Gh. Pastia“ statt, die Eintrittskarten kosten 20 bzw. 30 Lei .