Bären-Anstalt in Kronstadt

Von: Elise Wilk



Donnerstag, 27. Juni 2019

Kronstadt- Es vergeht kaum eine Woche, ohne dass ein Bär für Probleme in Kronstadt/Braşov und Umgebung sorgt. In der Stadt am Fuße der Zinne ist letzte Woche die Bären-Saison gestartet. Kronstadt ist in den letzten Jahren so dicht an den Lebensraum der Tiere herangewachsen, dass Bär und Mensch sich immer wieder begegnen. Um diese Begegnungen so weit wie möglich zu verhindern, will die lokale Forstregie Kronstadt eine Bären-Anstalt eröffnen. Diese könnte demnächst auf 60 Hektar Wald im Schuler/Postăvaru-Gebirge entstehen. Die Kosten der Investition betragen über eine Million Euro. Die Forstregie Kronstadt hat vor, für ihr Projekt europäische Gelder zu erhalten. Vorläufig wird das Finanzierungsantrags-Dossier vorbereitet.



Für die Bären-Anstalt sind mehrere Bereiche vorgesehen: ein Quarantäne-Bereich, wo die Tiere medizinisch überprüft werden, eine Hürde für erwachsene Bären, eine für Bärinnen mit Jungen und eine für Jungtiere. „Abhängig vom Verhalten der Tiere und von den Problemen, die sie haben, werden diese nach einer Zeit in die Freiheit entlassen oder in der Anstalt behalten. Zum Beispiel, wenn eine Bärin gewohnt war, mit ihren Jungen zu den Mülltonnen im Stadtzentrum zu gehen, könnte sie nur entlassen werden, wenn sie sterilisiert worden ist“, erklärte Dan Olteanu, Direktor der lokalen Forstregie Kronstadt.