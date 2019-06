Bärenbaby gequält

Von: Laura Căpățână-Juller



Donnerstag, 20. Juni 2019

Kronstadt – Ein Video, in dem mehrere Männer zu sehen sind, die ein Bärenbaby quälen und mit einem Knüttel aufhetzen, kursiert seit ein paar Tagen im Internet und hat für Empörung gesorgt. Sogar die britische Presse hat schon darüber berichtet. Das kleine Tier heult und wehrt sich verzweifelt, doch seine Quäler haben offensichtlich Spaß daran. Die Szene spielt sich auf einem Hügel um das Dorf Augustin, Kreis Kronstadt/Brașov ab. Die Polizei ermittelt den Fall, hat ein Strafdossier wegen Wilderei und Tierquälerei eröffnet.



Die Bewohner aus Augustin erzählen, dass die Bärenmutter mit zwei Jungen auf dem Hügel unterwegs war, wo die Dorfkinder Waldfrüchte ernteten. Um die eigenen Kinder zu beschützen, hätten die Dorfbewohner das wilde Tier verjagt, eines ihrer Babys sei jedoch zurück geblieben.



„Ein so kleines Bärenjunges kann im Wald ohne seine Mutter nicht überleben“, erklärt Paula Ciotloș, Vizepräsidentin des Vereins „Millionen Freunde“ aus Kronstadt. Wenn die Männer es sofort und genau an dem Ort, wo sie es gefangen haben, freigelassen hätten, gäbe es Chancen, dass es inzwischen wieder bei seiner Familie ist. Doch sieht man im kurzen Film, dass die Bewohner das Tier in Richtung Menschensiedlung bringen, zu einem gewissen „Robi“, „so dass es wenig wahrscheinlich ist, dass sie es freigelassen haben“ meint Cioltoș. Die Ermittlungen der Polizei werden Näheres aufdecken.



Die Vertreter von Tierschutzvereinen, sowie Tierärzte stellen fest, dass sich die Situationen, in denen verletzte Bärenjungen an Straßenränden oder neben Eisenbahnschienen oder in Fallen von Wilderern gefunden werden, sich in letzter Zeit anhäufen.