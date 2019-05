Bärensaison startet auch in Şirnea

Von: Elise Wilk



Freitag, 24. Mai 2019

Kronstadt – Es vergeht kaum eine Woche, ohne dass ein Bär für Probleme in Kronstadt und Umgebung sorgt. In der Stadt am Fuße der Zinne ist letzte Woche die Bären-Saison gestartet. Kronstadt ist in den letzten Jahren so dicht an den Lebensraum der Tiere herangewachsen, dass Bär und Mensch sich immer wieder begegnen. In den Wohnvierteln am Waldrand dringen die Tiere, Futter suchend, in Höfe und Gärten ein und versetzen die Bewohner in Schrecken. Dieses Mal ist ein Bär am Mittwoch im Zentrum des Dorfes Şirnea erschienen.



Er kletterte auf einen Baum und wollte von dort nicht herunter, auch nachdem Gendarmen und Polizisten versuchten, ihn zu erschrecken. Laut Vertretern des Kronstädter Polizei-Inspektorats wurde der Bär zuerst in der Nähe der Schule, anschließend in der Nähe der Dorfkirche gesichtet. Die Gendarmen haben die Hilfe des Kronstädter Jägervereins beantragt, um das Tier zu verjagen.