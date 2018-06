Balkanische Meisterschaft in Hermannstadt

Von: Vlad Popa



Samstag, 16. Juni 2018

Hermannstadt – Die Balkanischen Judo-Meisterschaften für Sportler unter 21 Jahren empfängt Hermannstadt/Sibiu erstmals am Wochenende in der Transilvania-Mehrzweckhalle. Rund 200 Leistungssportler aus Bulgarien, der Türkei, Griechenland, Montenegro, der Republik Makedonien, Bosnien-Herzegowina, Albanien und Rumänien treten ab dem heutigen Samstagmorgen im Rahmen der Meisterschaften an. Nach der öffentlichen Begrüßung werden die Wettkämpfe zwischen 10 und 13 sowie zwischen 16 und 18 Uhr ausgetragen, dabei treten die Herren in den Kategorien 55, 60, 66 und 73 Kilogramm und die Damen in den Gewichtsklassen 44, 48, 52, 57 und 63 Kilogramm an.

Am Sonntag treten sich zwischen 10 und 15 Uhr die Herren in den Kategorien 81, 90, 100 und über 100 Kilogramm und die Damen in den Gewichtsklassen 70, 78 und über 78 Kilogramm gegenüber. Der Eintritt ist frei.