Banat Brunch hoch zwei am Wochenende

Einladung zur kulinarischen Reise nach Margina oder Franzdorf

Von: Andreea Oance



Freitag, 05. Juli 2019

Temeswar - Kalte frische Milch und Jogurt mit Bienenstich-Kuchen oder Schupfnudeln und Pflaumenknödel – das ist das Dessert am kommenden Sonntag auf dem Menü des neuen „Banat Brunch“-Events in den zwei Loca-tions aus dem Banat. Diesmal wird die kulinarische Reise in der Gegend des Fatscheter Landes/ Țara Făgetului, in den Ortschaften Margina und Coșteiu de Sus und im Banater Bergland in Franzdorf/Văliug, am Fuße des Semenik-Gebirges organisiert. Dessert aber auch andere Lebensmittel werden von den Einwohnern aus diesen Ortschaften zubereitet.

„Banat Brunch bei Tante Emilia aus Coșteiu de Sus“ bietet auch ein volles Programm an. Neben der Verkostung von Traditionswaren aus der Gegend, zwischen 11 und 13 Uhr, werden zwischen 13 und 15 Uhr Handwerks-Übungsstätten für Erwachsene und Kinder organisiert. Wer das Dorf und die Gegend besuchen möchte, kann dies mit dem Traktor bis ins benachbarte Dorf machen. Brunch-Teilnehmer, die ihre Fahrräder mitbringen, können aber die Gegend auch per Fahrrad erkunden. Einige Fahrräder stehen den Besuchern auch vor Ort zum Verleih bereit. Das Highlight könnte aber das Kuhmelken bei Tante Emilia darstellen.

Kleinproduzenten aus Margina und der Umgebung stellen ihre Waren zu diesem Anlass aus, darunter Mărioara Bodnar mit Schnaps und Honig, Simona und George Sloboda mit Lavendelwaren (Lanvendelsträuße, -Wasser und –Honig), Aurel Palconi mit hausgemachtem Obstsaft und Wein. Dabei besteht die Möglichkeit, diese Produkte auch zu kaufen.

Das „Banat Brunch“ am Sonntag, dem 7. Juli, wird auch in Franzdorf, im Kreis Karasch-Severin/Caraș-Severin organisiert. Hier wird ein banatschwäbisches Menü mit kalten und warmen Gerichten angeboten, darunter mit schwäbischen Würstchen, Hausmacherspeck und –Schinken, Schmalzbrot, verschiedenen Käsesorten, Schweinebraten mit Meerrettich und Blaubeer-, Wildkirsch- oder Käsestrudel, Schupfnudeln und Pflaumenknödeln als Dessert. Anschließend können Touristen auch die Gegend und Wälder mit dem Fahrrad erkunden. Vor knapp einem Monat wurde hier die erste Verleihstelle für Mountainbikes und E-Bikes im Semenik-Gebirge eingeweiht. Am Nachmittag steht noch eine Craft-Beer-Verkostung auf dem Programm.

Einschreibungen für beide Brunch-Events sind auf www.eat-local.ro möglich. 21 Euro oder 100 Lei kostet das Erlebnis (ohne Fahrt). Etwa 80 Prozent der Summe gehen an die lokale Gemeinschaft.

Das „Banat Brunch“-Programm wurde am 1. Juni gestartet. Das erste offizielle Event wurde im Verwaltungskreis Karasch-Severin, im Dorf Sat Bătrân, das zur Gemeinde Armeniș gehört, organisiert. Insgesamt sechs Dörfer aus Westrumänien, aus den Landkreisen Temesch, Karasch-Severin und Arad, beherbergen in diesem Jahr eine solche kulinarische Reise. Weitere Banat-Brunch-Ereignisse stehen für die kommenden Monate an: Am 31. August in Buzad (Gemeinde Bogda, im Verwaltungskreis Temesch); am 14. September in Petriș (Kreis Arad), am 13. Oktober in Doman (Karasch-Severin) und am 27. Oktober in Poeni (Gemeinde Pietroasa, Kreis Temesch).