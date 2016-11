Bauarbeiten beim Modern-Kino starten

Von: Elise Wilk



Mittwoch, 23. November 2016

Kronstadt - In anderthalb Jahren werden die Kronstädter Filmliebhaber ein neues Kino haben. Das Bürgermeisteramt gab bekannt, dass in Kürze die Sanierungsarbeiten am „Modern“-Kino starten werden. Die Firma, die sich um die Bauarbeiten kümmern wird, wird in Folge einer Ausschreibung bestimmt werden. Die Kosten des Projekts werden auf 6,7 Millionen Lei geschätzt. Die Arbeiten werden 18 Monate dauern und das Bürgermeisteramt hat vor, einen Kinosaal und einen Saal für Kulturveranstaltungen einzurichten. Die beiden Säle werden 114, beziehungsweise 190 Sitzplätze haben. Das alte Modern-Kino wurde Anfang des Jahres 2010 geschlossen. Es war das letzte staatliche Kino, das noch in Kronstadt funktionierte.