Beginn der Aufnahmezeit an der TU „Politehnica“

Mittwoch, 11. Juli 2018

Temeswar - Lyzeumsabsolventen können sich ab heutigen Mittwoch für ein Studium an der TU „Politehnica“ Temeswar einschreiben. Die erste Anmeldezeit startet am 11. Juli und dauert bis zum 20. Juli. Am 23. Juli werden die Aufnahmewettbewerbe und Unterlagenauswahl an den jeweiligen Fachrichtungen innerhalb der Universität organisiert. „Schüler, die während ihres Studiums bei Olympiaden und Landes- und internationalen Wettbewerben ausgezeichnet wurden, werden ohne weitere Wettbewerbe an der `Politehnica` aufgenommen“, sagt Viorel Șerban, der Rektor der Technischen Universität Temeswar.



Die Temeswarer TU stellt für den ersten Studiengang 2291 gebührenfreie und 1137 gebührenpflichtige Plätze zur Verfügung. Weitere Informationen zur Aufnahme und zu den Fakultäten kann man von der Webseite www.upt.ro unter dem Schlagwort „Admitere“ abrufen.