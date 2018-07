Bei Blutspendeaktion dabei

Von: Raluca Nelepcu



Dienstag, 24. Juli 2018

Temeswar – Das Konsularkorps Temeswar/Timişoara, dem alle (Honorar-)Konsuln aus der Stadt an der Bega und der Westregion angehören, beteiligt sich am Mittwoch, dem 25. Juli, ab 10 Uhr an einer Blutspendeaktion.

„Blut heißt Leben! Das Blut hat keinen Preis und die Blutspende ist eine altruistische Geste, die jeder von uns machen sollte. Das Blut von einem einzigen Spender kann bis zu drei Leben retten“, heißt es in dem Aufruf zur Blutspende seitens des Generalkonsuls Serbiens in Temeswar, Dr. Vladan Tadic. Alle Mitglieder des Konsularkorps, die an der Aktion teilnehmen wollen, werden also morgen, um 10 Uhr, im Blutspendezentrum in der Martir-Marius-Ciopec-Straße Nr. 1, unweit des Kreiskrankenhauses, erwartet. Ihre Teilnahme haben das Serbische und Deutsche Konsulat sowie etliche Honorarkonsulate angekündigt.