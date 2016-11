Berglauf am Bolnok

Von: Ralf Sudrigian



Samstag, 05. November 2016

Kronstadt - „Bunloc Vertical Race“ ist der Name des Berglaufes, dessen erste Auflage heute am Bolnok/Bunloc bei Săcele ausgetragen wird. Es treten rund 160 Konkurrenten an in vier Wettbewerbskategorien: gesondert Männer und Frauen über und unter 35 Jahren. Zu bewältigen ist eine 3,5 km lange Strecke, die einen Höhenunterschied von 500 m aufweist. Der erste Start erfolgt um elf Uhr von der Talsta-tion des Sesselliftes bei Baciu/Batschendorf, wobei einzeln in einem Zeitintervall von 30 Sekunden gestartet wird. Die Veranstalter, der Bergrenner Silviu Bălan und der Kronstädter Klub für Umweltschutz und Tourismus (CPNT Braşov) mit dem Bürgermeisteramt Săcele als Hauptpartner, haben auch an die kleinsten Teilnehmer, die Kinder, gedacht, die ab 14 Uhr ihr eigenes Rennen austragen. Sie laufen von dem Standort der alten Bolnok-Hütte hinauf zur neuen Hütte („Sava“). Dort findet, ab 15 Uhr, auch die Siegerehrung statt: während die besten Läufer unter den Kindern Bücher, Saft und Früchte als Preise erhalten, wird für die Sieger unter den Erwachsenen zusätzlich ein Sonderpreis in Aussicht gestellt: ein Flug mit dem Drachenflieger von der Bolnok-Spitze. Alle Teilnehmer sowie die Freiwilligen beteiligen sich auch an einer Tombola-Auslosung, wobei eine „Go Pro“-Videokamera zu gewinnen ist.