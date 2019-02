Bergstraße gesperrt

Keine Touristen von Schneemassen blockiert

Von: Werner Kremm



Freitag, 15. Februar 2019

Reschitza – Die Zufahrtsstraße zum Semenik-Hochplateau, der Straßenabschnitt zwischen dem Prislop-Pass (wo sich die Straße nach Wolfsberg/Weiden-thal und Slatina-Timiș im Temesch-Tal gabelt) und dem Wintersportstandort am Semenik ist seit Dienstag wegen Schneeverwehungen gesperrt. Laut Angaben der Kreisdirektion für Straßen und Brücken sollte die Straße gestern, Donnerstag, ab 14 Uhr wieder für den öffentlichen Verkehr freigegeben werden, doch wird geraten, sich vor einer Anfahrt bei der Straßenwachtstelle bei der Einfahrt nach Franzdorf/Văliug zu vergewissern, ob die Straße tatsächlich bereits schneefrei bzw. befahrbar ist.

Die massiven Schneefälle (zwischen 1,3 und 2 m Neuschnee sind am Semenik-Plateau und im Bereich unter der Baumgrenze gemessen worden) und die heftigen Höhenwinde (mit Höchstgeschwindigkeiten von 120-125 km/h) haben nicht nur den Straßenabschnitt zwischen Prislop-Pass und der Baumgrenze am Rand des Hochplateaus unbefahrbar gemacht, sondern auch auf den rund vier Straßenkilometern des Hochplateaus bis zu den Berghütten haushohe Schneeverwehungen aufgetürmt. Die Straßenbehörde und die Firma, die per Ausschreibung die Winterräumung für sich entschieden hat, kamen mit der Schneeräumung nicht nach. Laut der Bergrettung Salvamont gibt es bislang keinerlei Notrufe seitens auf dem Semenik-Hochplateau in Bedrängnis geratener Touristen.