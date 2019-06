Besitzfrage gelöst

Bau der Solventul-Unterführung kann beginnen

Von: Raluca Nelepcu



Mittwoch, 19. Juni 2019

Die geplante Solventul-Unterführung soll die Bogdăneștilor-Straße im Stadtteil Blaskovics-Ronatz mit dem Dâmboviței-Boulevard verbinden. Sie wird unter den Zuggleisen des Nordbahnhofs gebaut.

Temeswar – Die Hürden, die dem Bau der Solventul-Unterführung im Wege gestanden sind, scheinen beseitigt worden zu sein. Dies, nachdem das Grundstück, wo die Unterführung geplant ist, nun endgültig in den Besitz der Kommunalverwaltung übergegangen ist. Ein Unternehmen übergab der Stadt fast 700 Quadratmeter als Spende, die Stadträte genehmigten diese Übergabe in der jüngsten Stadtratssitzung.



„Nachdem die Besitzfrage gelöst ist, werden wir die Machbarkeitsstudie genehmigen und das technische Projekt mit den Ausführungsdetails in die Wege leiten. Es folgt die Ausschreibung und, in maximal zwei Jahren, also in 2020, soll die Solventul-Unterführung realisiert worden sein“, hatte Bürgermeister Nicolae Robu im Herbst des vergangenen Jahres den Medien gegenüber erklärt. Nun, da das Unternehmen Valkiria Invest das gewünschte Grundstück der Stadt gespendet hat, soll die Machbarkeitsstudie im Stadtrat genehmigt werden.



Seit 2012 diskutiert man in Temeswar über den Bau einer mehrspurigen Straßenunterführung in unmittelbarer Nähe des ehemaligen Solventul-Chemiekombinats. Diese soll als Verlängerung der Bogdăneștilor-Straße unter den Eisenbahngleisen bis zur Kreuzung mit der Bahnhofsstraße entstehen. Die Unterführung mit je zwei Fahrspuren pro Verkehrsrichtung und Sonder-spuren für die Straßenbahnlinien soll mit Gehsteigen und Fahrradwegen ausgestattet sein. Zusätzlich zu diesem Projekt beabsichtigt die Kommune, auch eine Brücke über die Bega in der Solventul-Gegend zu bauen. Somit sollen jene Autofahrer, die aus den Stadtteilen Șagului oder Dâmbovița in die nördlichen Viertel gelangen wollen, nicht mehr durch die Innenstadt fahren müssen.

Die Gelder für den Bau der Solventul-Unterführung soll hauptsächlich die Stadt zur Verfügung stellen.