Besuch in der österreichischen Partnerstadt

Möglicher Lehreraustausch ab Herbst angesprochen

Von: Andreea Oance



Donnerstag, 15. Juni 2017

Der Vizebürgermeister von Temeswar, Dan Diaconu (Mitte), besuchte die Partnerstadt Graz und setzte u.a. sich mit dem österreichischen Botschafter in Rumänien, Gerhard Reiweger (links) und dem Bürgermeister Siegfried Nagl zusammen. Foto: privat

Temeswar - Gastlehrer aus Österreich könnten ab kommendem Schuljahr an der Nikolaus-Lenau-Schule unterrichten. Das Thema wurde am Wochenende von Dan Diaconu, dem Vizebürgermeister von Temeswar, bei seinem Besuch in Graz angesprochen. Ein Lehreraustausch wurde bereits auch mit den deutschen Partnern angesprochen.

Die österreichische Stadt ist die erste Partnerstadt von Temeswar, denn die freundschaftlichen und kulturellen Beziehungen zwischen den beiden Städten bestehen seit 1983. Bei seinem Besuch traf Diaconu Siegfried Nagl, den Bürgermeister der steierischen Landeshauptstadt Graz. Die beiden unterhielten sich über den Ausbau der Städtepartnerschaft und den Erfahrungsaustausch auf mehreren Ebenen, vor allem, da Graz 2003 den Titel einer Kulturhauptstadt Europas getragen hatte. Dan Diaconu setzte sich bei seinem Besuch auch mit Gerhard Reiweger, dem österreichischen Botschafter in Rumänien, und mit Andreas Bardeau, dem Honorarkonsul Rumäniens in Graz, zusammen. Zu den Diskussionsthemen am Wochenende zählten potenzielle Smart-City-Strategien oder der Schutz des Stadterbes über die UNESCO-Weltkulturerbekonvention.