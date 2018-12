Betriebszeiten im öffentlichen Personentransport

Von: Dieter Drotleff



Samstag, 22. Dezember 2018

Kronstadt – Das Kronstädter Unternehmen für öffentlichen Personentransport (RAT) hat die Verkehrsbetriebszeiten für die bevorstehenden Feiertage angekündigt. Am Montag, dem 24. Dezember, entsprechen sie dem der Werktage. Am ersten und zweiten Weihnachtstag verkehren die Busse laut dem Programm eines Wochenendtages. Das ist gültig auch für Samstag, dem 29. und Sonntag dem 30. Dezember.



Am letzten Tag des Altjahres, dem 31. Dezember, verläuft der Einsatz der Personentransportmittel ebenfalls wie an einem normalen Werktag, doch nur bis 21 Uhr, wenn die letzten Abfahrten der Linienbusse stattfinden. In der Neujahrsnacht wird nur die stündliche Verbindung aus der Stadt mit der Schulerau/Poiana Bra{ov mit dem Linienbus 20 gesichert.



An den beiden ersten Tagen im Neuen Jahr wird der öffentliche Personentransport ebenfalls nach den Sonntagszeiten stattfinden. Ab 3. Januar wird dann der Verkehr auf allen Transportlinien laut normalen Betriebsprogramm verlaufen.