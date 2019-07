Bibliothek mit Schwimmbad

Von: Ralf Sudrigian



Dienstag, 02. Juli 2019

Kronstadt – Nach mehreren Versuchen, den Freizeitkomplex „Agrement“, der an der Burgpromenade liegt, einem Unternehmen zu vermieten, wurde dieser vom Eigentümer, dem Kronstädter Kreisrat der Kreisbibliothek „George Bariţiu“ laut einem Vertrag vom 3. August 2018 für 10 Jahre zur Nutzung zur Verfügung gestellt. Das Übergabeprotokoll wurde am 1. Juni 2019 unterzeichnet. Vorläufig müssen aber die wichtigsten Reparaturen durchgeführt werden. Laut dem Direktor der Kreisbibliothek Daniel Nazare, könnten im nächsten Jahr die ersten Räume zweckentsprechend zur Verfügung stehen. Da sollen Leser die Möglichkeit haben, in entspannter Atmosphäre ein Buch zu lesen und auch über moderne Technologien zu verfügen. Wegen der da verzeichneten Feuchtigkeit müssen die Bücher nach einer gewissen Zeitspanne ausgetauscht werden, um nicht Schaden zu erleiden.

Um die Leser heranzuziehen, sollen diesen verschiedene günstige Angebote gemacht werden. Beispiels-weise soll Schülern mit besonders guten Ergebnissen und solchen aus sozial benachteiligten Familien unentgeltlicher Zugang zum Schwimmbad geboten werden. An gleiche Vergünstigung wird auch für Leser, die viele Stunden da verbringen, gedacht.

Auch soll ein Konferenzsaal eingerichtet werden, wo Nichtregierungsorganisationen Kulturevents und Debatten zu verschiedenen Themen organisieren können.