Bilanz zur Sibiu City App

2650 Meldungen in verschiedenen Bearbeitungsstadien

Von: Vlad Popa



Samstag, 30. Juni 2018

Hermannstadt – Die Online-Anwendung Sibiu City App für Computer und Smartphones stellte das Bürgermeisteramt Hermannstadt/Sibiu Anfang Januar vor (die ADZ berichtete). Nun zieht das Bürgermeisteramt über den Erfolg der App Bilanz, die es den Bürgern und Touristen ermöglicht, Mängel oder Zwischenfälle in der Stadt zu melden und erklärt, bis Mitte Juni knapp 2650 solche Meldungen empfangen zu haben. Dabei betrafen die meisten die Situation der Straßen, die öffentliche Beleuchtung, falsch geparkte oder auf der öffentlichen Domäne verlassene Fahrzeuge aber auch Ordnungswidrigkeiten und Angelegenheiten der Straßenreinigung.



Von der Gesamtanzahl der bislang eingegangenen Meldungen wurden 97 Prozent inzwischen beantwortet. 44 Prozent der Meldungen konnten „sofort erledigt“ werden, was heißt, dass das Problem mittels einer einfachen Maßnahme behoben werden konnte, beispiels-weise durch das Austauschen einer Glühbirne, die Reinigung einer Plattform für Müllcontainer oder das Abschleppen eines falsch geparkten Fahrzeugs. 53 Prozent der Meldungen wurden mit „wird in Zukunft behoben“ markiert, was heißt, dass hierzu weitere Ausschreibungsverfahren und Investitionsarbeiten, längere Planungs- und Budgetierungsmaßnahmen oder eine Abstimmung mit den in der Gegend auszuführenden Arbeiten notwendig sind. Dementsprechend bearbeitet das Bürgermeisteramt die Meldung weiter, sodass die Maßnahmen zur Beseitigung des Mangels umgesetzt werden können. Nach Unterzeichnung des betreffenden Vertrages wird der Bürger hierüber mittels der Sibiu City App benachrichtigt.



Weitere 2 Prozent der eingegangenen Meldungen befanden sich bereits in Arbeit beim zuständigen Dienst und 1 Prozent waren bei der Erstellung der Statistik gerade erst eingegangen und erwarteten noch eine Antwort.



Entsprechend der Statistik vergehen zwischen dem Eingang einer Meldung und der anschließenden Antwort rund 15 Minuten. Somit erreicht das Modul seinen erklärten Zweck, die Reaktionszeit infolge der Meldungen der Bürger wesentlich zu verkürzen und die Kommunikation mit ihnen effizienter zu gestalten.

Die Sibiu City App kann über Google Play oder den App Store heruntergeladen werden. Abgesehen vom Modul zur Meldung von Zwischenfällen stehen hier auch Informationen zu den touristischen Anziehungspunkten, den hier stattfindenden Veranstaltungen, den verfügbaren Unterkünften und Restaurants, dem öffentlichen Nahverkehr sowie eine Karte der Parkplätze zur Verfügung.