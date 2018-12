Bischof Reinhart Guib empfing US-Botschafter Hans Klemm

US-Botschaft unterstützt Reparaturen an der Kirchenburg Thalheim

Von: Klaus Philippi



Samstag, 15. Dezember 2018

US-Botschafter Hans Klemm weiß um den baulichen Zustand der reparaturbedürftigen Kirchenburg Thalheim Bescheid. Foto: Klaus Philippi

Hermannstadt - Hans Klemm, Botschafter der Vereinigten Staaten von Amerika (USA) in Bukarest, traf am Freitag im Bischofspalais der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien (EKR) in Hermannstadt/Sibiu ein und überreichte der EKR symbolisch einen Scheck im Wert von 24.900 US-Dollar, den Bischof Reinhart Guib stellvertretend für anstehende bauliche Reparaturmaßnahmen an der siebenbürgisch-sächsischen Kirchenburg der Ortschaft Thalheim/Daia (Kreis Hermannstadt) entgegennahm. Der von der Botschaft der USA in Rumänien gestiftete Finanzbetrag kommt einem öffentlichen Projekt zugute, dessen Durchführung die Stiftung Kirchenburgen der EKR im September 2016 aufgenommen hatte. Nebst dringend erforderlichen Reparaturmaßnahmen an der Dachhaut, den Innenmauern, der Scheune und der Sickergrube der Kirchenburg Thalheim, die voraussichtlich im Dezember 2019 abgeschlossen sein werden, förderte die EKR mittels des genannten Projektes ähnliche bauliche Maßnahmen auch an den Kirchenburgen in Arbegen/Agârbiciu und Hundertbücheln/Movile.

Während der öffentlichen Begegnung mit US-Botschafter Hans Klemm im Bischofspalais der EKR war die Stiftung Kirchenburgen von Sebastian Bethge, Beauftragter für Denkmalpflege, vertreten. Bischof Reinhart Guib seinerseits überreichte dem hohen Gast aus Übersee ein Exemplar des Bildbandes „Der befestigte Glaube. Kirchenburgen in Siebenbürgen“ von Jürgen van Buer und Herausgeber Josef Balazs (Logos Verlag Berlin). In seiner Ansprache bestätigte Hans Klemm, dass Artefakte religiöser Bestimmung wichtige Zielobjekte des Programms „US Ambassadors Fund for Cultural Preservation“ (Fonds der US-Botschaften für Kulturerhalt) sind. Im Zuge des Treffens mit Medien- und Pressevertretern fiel jedoch auch die Bemerkung seitens des US-Botschafters, dass die aktuell ihm selbst unterstehende außenpolitische Vertretung der USA in Bukarest während der vergangenen 15 Jahre den Erhalt zahlreicher Kulturobjekte unterschiedlichster in Rumänien lebender Ethnien finanziell glei-chermaßen unterstützt habe. Bischof Reinhart Guib gab ebenfalls an, dass „jede Kirche es wert ist, erhalten zu werden, ganz gleich, ob sie ein evangelisches, griechisch-katholisches, römisch-katholisches, orthodoxes oder reformiertes Gotteshaus ist.“