Britische Dokumentarfilme

Von: Laura Căpățână Juller



Dienstag, 24. April 2018

Kronstadt - Diesen Mittwoch beginnt in Kronstadt/ Brașov die dritte Auflage der „Britischen Dokumentarfilme/British Documentary“ beim Multikulturellen Zentrum der Transilvania Universität (Rudolfsring Nr. 29 / Bvd. Eroilor Nr. 29). Im Rahmen der Reihe werden sechs Filme ausgestrahlt, die beim Grierson „British Documentary Award“ nominiert oder preisgekrönt wurden. Jeden Mittwoch, bis einschließlich dem 30. Mai, um 18 Uhr, ist eine Leinwandgeschichte zu sehen, zu Themen wie Geschichte, Kunst, Film, Ethik oder soziale Angelegenheiten. Am 25. April kann in „Thank You for the Rain/Danke für den Regen“ die Geschichte eines Farmers aus Kenya gesehen werden, der sich erst zum Gemeinschaftsleader, dann zum internationalen Umweltaktivisten entwickelt. Die 50-jährige Karriere des berühmten englischen Regisseurs Ken Loach wird im Film „Versus: The Life and Films of Ken Loach“ dargestellt, wobei die Geschichte des Journalisten Sir Harold Evans, den viele Kollegen als besten Journalisten des XX. Jahrhunderts bezeichnen in „Attacking the Devil/Kampf gegen den Teufel“ festgehalten wird. „Über dem Waschtisch/Over the Sink” zeigt Frauen aus Haifa, Israel, die jüdischen und arabischen Gemeinschaften angehören und im Friseursalon über Politik, Geschichte und Liebe erzählen. Auf Mathematik-Liebhaber wartet ein Film über Einsteins Relativitätstheorie: „Inside Einstein’s Mind: The Enigma of Space and Time/In Einsteins Verstand: Das Enigma von Raum und Zeit“.



Die Filme werden mit rumänischen Untertiteln gezeigt und der Eintritt ist frei.

British Documentary ist ein Projekt des Britischen Konsulats in Rumänien, das 2010 in Bukarest begonnen hat und mittlerweile in zehn Städten des Landes durchgeführt wird. Das vollständige Programm und weitere Details sind auf der Facebook-Seite der lokalen Veranstalter ARTBURG und Centrul Multicultural al Universitatii Transilvania zu finden.