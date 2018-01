Buchvorstellung in Schäßburg

Dienstag, 30. Januar 2018

mm. Schäßburg – Thomas Şindilariu stellt am heutigen Dienstag, den 30. Januar in Schäßburg/Sighişoara sein aktuelles Buch „Vor 475 Jahren – Gedanken zum „Reformationsbüchlein“ von Johannes Honterus aus dem Jahr 1543“, in der neuen Faksimile-Ausgabe mit deutscher, rumänischer und ungarischer Übersetzung der Reformationsschrift für Kronstadt und das Burzenland, vor. Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr im Veranstaltungssaal des Schäßburger Forums.



Im Rahmen der Vortragsreihe wird noch im Februar Pfarrer Uwe Seidner an zwei Abenden in einem Fotobericht über seine Reise entlang der Seidenstraße sprechen, auf welcher er in den verschiedensten Ländern deutsche evangelische Gemeinden besucht hat.